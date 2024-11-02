Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 2 ноября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 2 ноября фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.