Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 сентября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Московской области во вторник, 17 сентября, достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.



В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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