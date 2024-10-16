Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 16 октября достигли 5 баллов

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке в регионе. Вечерние пробки в среду, 16 октября, достигли пяти баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

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