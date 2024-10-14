Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 октября достигли 6 баллов

Пробки на дорогах Подмосковья в понедельник вечером, 14 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Московской области — заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

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