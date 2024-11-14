Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 ноября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в четверг, 14 ноября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать я в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.