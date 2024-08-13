Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 13 августа оценили в 3 балла

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 13 августа. Соответствующей информацией поделились в Минтрансе Подмосковья.

Представители ведомства отметили, что наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Новорижском, Пятницком и Каширском шоссе.

Автолюбителей призвали проявлять повышенную внимательность и аккуратность на дороге, не превышать допустимые скоростные лимиты и держать дистанцию. Также рекомендуется отказаться от резких маневров, которые могут привести к ДТП и образованию пробок на дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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