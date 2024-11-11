Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 11 ноября достигли 5 баллов

Пробки на дорогах Подмосковья в понедельник вечером, 11 ноября, фиксируются на уровне пяти баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, труднее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.