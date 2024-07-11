Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 11 июля достигли четырех баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 11 июля. Вечерние пробки фиксируются на уровне четырех баллов.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Расторгуевском, Варшавском, Рублево-Успенском, Горьковском, Ярославском, Володарском, Тураевском и Лыткаринском шоссе и трассе М-5 «Урал».
В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем. Во избежании аварий не стоит совершать резкие маневры, а также необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».