Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 1 октября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья во вторник, 1 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, основные автомобильные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Новорижском, Щелковском, Боровском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».