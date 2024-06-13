Вечерние пробки 13 июня на дорогах Подмосковья достигли 8 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 13 июня. Пробки на дорогах достигли восьми баллов.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также затруднения движения фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.