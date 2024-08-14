Ретровечеринки пройдут в парках Балашихи 17 и 18 августа

Выходные в Балашихе пройдут в стиле 1970-х. В парках «Пехорка» и «Пестовский» организуют вечеринки с тематическими интерактивными зонами.

Вечеринки в стиле ретро пройдут в парках Балашихи 17 и 18 августа. Развлекательная программа «Буги-вуги» включает дискотеку, фотозоны и ярмарку «Налетай-покупай». Также на мероприятиях можно будет сразиться в шахматы, стать участником игровой программы, посмотреть концерт, потанцевать и посмотреть кино под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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