Вечер в честь матерей и жен бойцов СВО прошел в Наро-Фоминске

В преддверии Международного женского дня в Дубне состоялся теплый, почти домашний вечер для матерей и жен, чьи сыновья и мужья с честью исполнили свой долг перед Родиной. Организаторы намеренно отказались от официальных речей и протокольных мероприятий, сделав главный акцент на живом общении, искренних поздравлениях и душевной атмосфере.

Гостей ждали цветы, сюрпризы и живая музыка, создававшая особую, доверительную атмосферу. Как отметил глава города Роман Шамнэ, это уже не первая подобная встреча: первый неформальный вечер организовали перед Новым годом, и обратная связь от женщин показала, насколько важны такие моменты единения.

«Мы очень хотели, чтобы все почувствовали праздник. Чтобы знали: они не одни, мы рядом. Надеюсь, что у нас получилось!» — поделился Роман Шамнэ. Судя по улыбкам и теплым взглядам участниц вечера, организаторам действительно удалось подарить главное — чувство заботы, поддержки и настоящего весеннего настроения.