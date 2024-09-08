Вечер творчества Вильяма Похлебкина прошел в музее Подольска

В музее «Подолье» в Подольске состоялась музейная просветительская программа «Человек и ученый: вехи биографии». Ее провел научный сотрудник Олег Симанин в рамках II историко-гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин».

Вильям Васильевич Похлебкин, выдающийся историк и знаток национальной кухни, родился в Москве 20 августа 1923 года. Его мать, Эсфирь Наумовна Симановская, была школьной учительницей, а отец, Василий Михайлович Михайлов, рабочим из Гжатска, который взял псевдоним Похлебкин в честь своего отца-повара. После службы в армии Вильям поступил в институт международных отношений СССР, который окончил в 1949 году как историк-международник и референт-переводчик по странам Центральной Европы. В том же году он начал свою научную деятельность.

Похлебкин был человеком с широким кругозором и знал множество иностранных языков. Он написал более 40 книг и более 600 работ на различные темы, включая международные вопросы символики, историю скандинавских стран и даже личность Сталина. Однако в России он наиболее известен как историк национальной кухни народов СССР и России. Среди его известных работ — «Чай», «Все о пряностях», «Национальные кухни наших народов» и многие другие. С 1967 по 2000 год он проживал в Подольске, где на фасаде его дома установлена мемориальная доска.

Жизнь и деятельность Похлебкина обросли легендами и мифами, но его вклад в кулинарию и историю народов мира неоспорим.

«Это был высоко эрудированный интеллектуал, который превратил искусство приготовления пищи в историю народов мира», — отметил Олег Симанин.

В завершение программы участники получили красочные рецепты от Вильяма Похлебкина и посетили выставку «Из неподъемного портфеля».

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