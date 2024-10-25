Вечер творчества писателя Константина Симонова прошел в Химках

Литературный вечер, посвященный творчеству Константина Симонова, прошел в «Умной библиотеке» в Химках. Встреча состоялась 24 октября.

Константин Симонов — известный советский писатель, поэт и драматург. Также в годы Великой Отечественной войны он присутствовал на полях сражений в качестве военного корреспондента. Благодаря этому автор был лично знаком с героями-ветеранами.

Литературный вечер будет посвящен произведениям Константина Симонова, написанным в память об этом периоде истории страны.

«Мы поговорим о первой части знаменитой трилогии Константина Симонова „Живые и мертвые“, а также продолжениях — романах „Солдатами не рождаются“ и „Последнее лето“», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Встречу организовали в рамках масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе прошли уже более 360 тематических мероприятий: лекций, мастер-классов, кинопоказов, концертов, турниров.

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