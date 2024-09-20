Вечер творчества писателя Ивана Лажечникова прошел в библиотеке Воскресенска

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся круглый стол «Русский Вальтер Скотт», приуроченный ко дню рождения выдающегося исторического романиста Ивана Лажечникова. В этом месяце исполняется 234 года со дня его рождения.

Иван Лажечников — ключевая фигура в литературной истории Воскресенска и Коломны, связывающая эти два города культурными узами. Его имя стало своеобразным культурным кодом, позволяющим глубже понять литературное наследие воскресенской земли.

На мероприятии присутствовали гости из Коломны, включая Инну Рвачеву, начальника отдела развития туризма, музейной и библиотечной деятельности администрации Коломны, Инну Саяпину, директора Музея-заповедника «Коломенский кремль», и Светлану Яхновскую, научного сотрудника «Усадьбы купцов Лажечниковых» — места исторической памяти, связанного с именем писателя.

В завершение мероприятия Елена Барышникова вручила участникам круглого стола благодарственные письма. Встреча продолжилась экскурсией по парку, где участники смогли насладиться атмосферой и обсудить дальнейшие планы по популяризации наследия Ивана Лажечникова.

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