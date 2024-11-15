Вечер традиционной русской культуры пройдет в Серпухове 15 ноября

В городском округе Серпухов 15 ноября проведут мероприятие, посвященное традиционной русской культуре. Жители будут танцевать, водить хороводы и петь народные частушки.

Православный клуб «Трилистник» и Русская община Серпухова организуют для горожан вечерку. Участники познакомятся с традиционной русской культурой: примут участие в народных танцах, играх и забавах. Особыми навыками владеть не нужно, всему можно будет научиться прямо на мероприятии. Вечер пройдет в сопровождении русской гармони и веселых частушек.

Участниками мероприятия могут стать только взрослые и подростки, достигшие возраста 16 лет. Детской программы не будет. На вечер приглашают и семейные пары.

Встреча пройдет 15 ноября в 18:00 часов в серпуховском Дворце торжеств «Центральный». С собой необходимо взять сменную обувь.

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