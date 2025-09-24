Вечер романсов пройдет в Химках 24 сентября

Мероприятие под названием «Роман с романсом» подготовлено музыкальным коллективом «Гитара по кругу», который исполнит известные классические произведения. У гостей будет возможность не только послушать хиты, но и подпеть знакомым мелодиям.

Программа вечера включает знаменитые романсы и композиции мировой классики. Помимо музыкальной части, зрителей ждут рассказы об истории создания произведений, а также о судьбах их авторов и исполнителей.

Организаторы отмечают, что в ходе встречи можно будет узнать, как романс отражал дух времени, но оставался верным своим главным темам — любви, разлуке, надежде и мечте.

Мероприятие состоится 24 сентября в 18:00 по адресу: улица Калинина, дом 13, Умная библиотека. Вход осуществляется по электронным бейджам библиотеки и социальным картам.