Вечер романса и классики прошел в «Умной библиотеке» в Химках

Музыкальный клуб «Гитара по кругу» организовал для жителей округа творческий вечер. Мероприятие позволило гостям погрузиться в мир эмоций через исполнение известных произведений.

Программа вечера включала исполнение популярных романсов и лучших образцов мировой классики. Организаторы создали атмосферу, способствующую отвлечению от повседневных забот. Все присутствующие смогли не только насладиться любимыми композициями, но и обрести друзей и единомышленников. Участники встречи подпевали музыкантам и поддерживали их аплодисментами.

«„Роман с романсом“ — так называется наш вечер. Роман с романсом у каждого свой. И сегодня мы хотим подарить ощущение музыкальной завораживающей глубины и переживаний романса», — поделилась руководитель клуба в Химках «Гитара по кругу» Эльвира Матвеева.

Аналогичные культурные события регулярно проводятся в стенах «Умной библиотеки».