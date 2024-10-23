Вечер поэзии XIX века прошел в библиотеке в Павловском Посаде

Читатели центральной библиотеки в Павловском Посаде провели вечер, читая стихи поэта XIX века Константина Батюшкина — литературного предшественника Александра Пушкина. Они не только изучали произведения, но и устроили чаепитие.

На вечере собрались люди разных поколений. Участники изучали интересные факты из жизни Константина Батюшкина, разбирали его творчество и читали произведения.

«Я посетила незабываемое мероприятие — вечер поэзии. Это было настоящее погружение в жизнь и творчество неизвестного мне автора. Ребята из библиотеки читали стихи, и каждое произведение трогало душу. Я почувствовала вместе с автором радость и боль, разделила его надежды», — рассказала читательница Оксана.

Атмосферу вечера создали подсвечники, книги и письма. В конце каждый поделился своими впечатлениями.

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