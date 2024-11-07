Вечер поэзии прошел в Доме культуры «Контакт» в Химках

Жители округа смогли познакомиться с литературными произведениями и архивными роликами, связанными с ключевыми этапами становления телеканала. Познавательную лекцию провели работники Дома культуры.

«С первого дня вещания „Культура“ остается единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы. В программе канала — культурно-просветительские и научно-популярные передачи, художественное и документальное кино и многое другое», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Встречу провели в рамках масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы, концерты, круглые столы и спортивные активности.

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