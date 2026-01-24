Вечер памяти жительницы блокадного Ленинграда провели в Химках

21 января в Химках прошел творческий вечер, посвященный жительнице блокадного Ленинграда и автору легендарного дневника Тане Савичевой. Мероприятие в Доме культуры «Фирсановка» открыла лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева и собрало депутатов, общественников и воспитанников творческой мастерской «Артишок ФМ».

«В своих коротких записях Таня фиксировала последние дни близких — это была ее тихая, но невероятно сильная форма свидетельства. Благодаря дневнику каждое поколение может почувствовать ту боль и стойкость, с которыми жили ленинградцы в период блокады», — подчеркнула Климачева. Воспитанники студии прочли страницы дневника, наполняя каждую строку эмоциональным звучанием, а вокалистка Марина Миронова завершила вечер исполнением композиции «Отмените войну».

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил значимость таких историй: «Величие Тани состоит в том, что даже в минуты, когда ее семья погибала, она находила силы фиксировать происходящее. Ее записи — человеческий след, который пережил время. И наша задача — бережно хранить и передавать эту память». Как напомнил заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов, подобные акции по сохранению исторической памяти в Химках проходят на регулярной основе.