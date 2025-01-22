Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Химках 23 января

Биографический фильм об известном русском актере, певце, композиторе и поэте Владимире Высоцком покажут воспитанникам Детской школы искусств имени Верстовского. Присутствующим также напомнят о влиянии его творчества на отечественную культуру и искусство.

Владимир Высоцкий — важнейшая фигура в развитии культуры Советского Союза и России.

«Его творчество пронзительно отражало дух времени, а его песни и поэзия стали голосом целого поколения», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Вечер памяти станет частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой объединить жителей округа вокруг любви к своей старне и уважении к истории.

«Культура, искусство, история — это те столпы, на которых строится будущее страны. Память о таких людях, как Владимир Высоцкий, помогает нам сохранять связь с прошлым, черпать силу из его уроков и воспитывать в подрастающем поколении чувства гордости за свою страну и любовь к родине», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие проведут 23 января в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.