Вечер памяти советского поэта Василия Лебедева-Кумача прошел в Химках

Творческую встречу, посвященную автору слов для многих популярных советских песен Василию Лебедеву-Кумачу, провели в Химках. Участники узнали интересные факты из биографии поэта.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Контакт». Посетители прослушали лекцию о жизни автора. Также перед ними выступили воспитанники творческих коллективов.

«Василий Иванович написал десятки стихотворений за свою жизнь. Многие из них стали символами целой эпохи. Песни, написанные на его строки, знали все: от маршевых „Если завтра война“ до лиричных „Широка страна моя родная“. Мы просто обязаны сохранять память о таких культовых соотечественниках и передавать ее будущим поколениям», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Эта программа призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени. Именно поэтому в ходе каждой встречи горожан знакомят со знаковыми страницами из истории нашей страны», — добавила директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

По словам депутата Галины Болотовой, в рамках мероприятий программы жителей Химок регулярно знакомятся с интересными людьми.