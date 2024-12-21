Вечер памяти советского композитора Владимира Шаинского прошел в Химках

Песни Владимира Шаинского знакомы каждому. Легендарные композиции с детства учат нас дружбе и любви.

«Творчество Владимира Шаинского особо ценилось за возможность объединять людей, нести позитивные и патриотические идеи. Его вклад в отечественную культуру стал примером того, как искусство может влиять на воспитание гражданских и нравственных ценностей», — рассказала директор Центральной школы искусств Инна Монастырская.

Присутствующим на вечере памяти рассказали о жизни и творчестве композитора. Интересную лекцию провел лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

Помимо этого, жители насладились песнями, автором которых является Владимир Шаинский. Исполнили композиции преподаватель школы по классу «Труба» Александр Козлов, а также ученицы Анжела Катунцева и Людмила Бормусова. Их наставником и педагогом является Татьяна Духина.

«Память о выдающихся личностях помогает воспитывать патриотизм, уважение к истории и культуре своей родины. Это особенно актуально в условиях специальной военной операции, когда важно объединять общество вокруг общих ценностей и воспитывать в молодежи чувство национальной гордости и ответственности за будущее своей страны», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».