В Центральной детской школе искусств 24 декабря собрались жители города, чтобы узнать о жизни и творчестве автора знаменитых монументов «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель». Мероприятие посвящено значению его работ для российской культуры и исторической памяти.

С приветственной речью выступила директор центральной детской школы искусств и муниципальный депутат Инна Монастырская. Она подчеркнула значимость вклада Вучетича в отечественное искусство.

«Его монументы — это символы нашей истории, нашей силы и нашей Победы. Сохранять память о таких выдающихся деятелях, рассказывать о них молодежи — значит передавать наш культурный код и воспитывать чувство гордости за великое наследие нашей страны», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гости узнали о биографии скульптора и его самых известных произведениях. Евгений Вучетич, участник Великой Отечественной войны, создавал монументы, которые отражают трагедию и величие подвига народа. Среди них — «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке и «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что сохранение памяти о выдающихся художниках особенно важно в современном мире.

«Творчество Вучетича — это наш мощный ответ любым попыткам принизить величие нашей культуры и нашей Победы», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Творческий вечер стал частью серии патриотических мероприятий, проводимых в Химках с прошлого года. По словам лидера Движения общественной поддержки Николая Томашова, цель этих событий — объединять поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культурному наследию страны.