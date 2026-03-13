В Химках отметили день рождения поэта, драматурга и автора гимна Сергея Михалкова. Творческая встреча в Центральной детской школе искусств собрала юных музыкантов, их родителей и педагогов.

Гостям рассказали о необычной судьбе писателя: от первых литературных опытов до работы военным корреспондентом и всесоюзной славы. На импровизированной сцене ожили фрагменты пьес, басни и любимые стихотворения.

«Творчество Михалкова пронизано любовью к детям, искренним юмором и глубоким патриотизмом, — отметила директор школы Инна Монастырская. — За веселыми строчками о Дяде Степе стоит мудрость человека, который прошел войну и создал гимн страны».

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул особое значение таких встреч сегодня.

«Когда в некоторых странах пытаются отменить русскую культуру, нам важно громко говорить о наших выдающихся деятелях, — заявил он. — Михалков — символ преемственности поколений, его наследие нужно беречь».

Вечер вошел в программу «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках. Лидер движения Павел Миронов напомнил, что ее цель — сплотить людей вокруг любви к России, родному городу и уважения к истории.