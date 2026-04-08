Вечер памяти разведчицы Зои Зарубиной прошел в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» в Химках 7 апреля состоялся творческий вечер, посвященный Зое Зарубиной. Гостям рассказали о ее судьбе и вкладе в историю страны, а программу дополнили выступления коллективов.

Жители округа собрались в ДК, чтобы узнать больше о жизни советского переводчика, педагога и разведчицы Зои Зарубиной. Ее имя долгое время оставалось закрытым для широкой аудитории, но сегодня становится частью культурной памяти.

Вечер открыла лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она напомнила о роли Зарубиной на Нюрнбергском процессе и подчеркнула значение ее личных качеств.

«Зоя Зарубина выступила переводчиком на Нюрнбергском процессе. Она смотрела в глаза людям, которые уничтожали ее страну, и при этом оставалась профессионалом. Это и есть настоящий стержень. Нам важно помнить такие примеры и опираться на них», — напомнила она.

Гостям представили подробную биографию Зарубиной. Организаторы рассказали о ее работе в годы Великой Отечественной войны, профессиональном пути и участии в ключевых исторических событиях. Лекцию дополнили музыкальные и творческие номера коллективов Дома культуры.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил значимость таких встреч.

«Такие вечера укрепляют связь поколений. История Зои Зарубиной становится ценным знанием для взрослых и новым открытием для молодежи. В этом и проявляется единство — когда одна человеческая судьба объединяет людей разных возрастов», — сказал он.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская добавила, что подобные инициативы помогают сохранять преемственность и создают пространство для общения жителей разных поколений.