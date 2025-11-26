Вечер памяти поэта Владимира Волкова прошел в Истре

Мероприятие посвящалось 20-й годовщине со дня кончины поэта и исполнителя православной песни Владимира Волкова. Вечер состоялся в Павло-Слободском доме культуры.

Заслуженная артистка России и известная певица Татьяна Петрова исполнила композиции Владимира Волкова. Актриса театра и кино Наталья Пярн представила зрителям спектакль «Матушка-Русь». В постановке раскрывается история страны через призму стихов и музыки автора.

Зрителям также показали документальный фильм о жизни Владимира Волкова и устроили тематическую выставку с архивными материалами, собранными местным монастырем и актрисой Натальей Пярн. Посмотреть экспонаты можно будет в течение недели.

После концерта на кладбище в Аносино отслужили панихиду на могиле Владимира Волкова. Службу провел протоиерей Владислав Сысолятин.