Вечер памяти писательницы Елены Ильиной провели в Химках

В 2025 году с момента создания произведения «Четвертая высота» Елены Ильиной исполняется 80 лет. В честь этого события в Доме культуры «Контакт» городского округа Химки провели литературный вечер.

В повести автор рассказывает о судьбе героев, переживающих тяжелые испытания во время Великой Отечественной войны. Гостям встречи рассказали о произведении и показали отрывки из фильмов «Четвертая высота» и «Гуля Королева».

«Повесть подчеркивает важность внутренней силы и духовной стойкости в борьбе за свободу и справедливость. „Четвертая высота“ актуальна и сегодня, напоминая о ценности жизни, мужества и гражданской ответственности», — поделилась директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Александра Васильева, литературный вечер провели в рамках программы «Химки. Успех V единстве поколений», которая объединяет жителей разного возраста вокруг общих ценностей — патриотизма, любви к Родине и ее истории.

«Она также направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени для передачи ее будущим поколениям», — добавил народный избранник.