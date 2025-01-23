Вечер памяти писателя Виктора Курочкина прошел в Химках

Литературный вечер, посвященный 60-летнему юбилею со дня издания книги Виктора Курочкина «На войне как на войне», провели в школе «Наследие». Присутствующих познакомили с творчеством автора и историей создания известного произведения.

Интересную лекцию о жизни и творчестве известного советского писателя, сценариста и драматурга послушали присутствующие. Участники мероприятия выступили с отрывками из произведения «На войне как на войне» и показали гостям встречи редкие издания и материалы, связанные с именем Виктора Курочкина.

«Это произведение напоминает нам о том, как важно помнить и чтить подвиги великих предков. Так, подобные мероприятия помогают сохранить память и передать ее новым поколениям», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, главная цель которой — сохранение исторической памяти.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании уважения к культурным традициям у молодежи. Также они способствуют развитию интереса к отечественной литературе, воспитывают чувство гордости за достижения наших предков и укрепляют связь между поколениями», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.