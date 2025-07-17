Вечер памяти писателя Валентина Пикуля прошел в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» в Балашихе прошла литературно-историческая кают-компания, посвященная жизни и творчеству выдающегося писателя Валентина Пикуля. Мероприятие организовали Общероссийское Движение Поддержки Флота и Региональный совет сторонников партии «Единая Россия».

Встреча собрала ветеранов флота, общественных деятелей, представителей культуры и поклонников творчества Пикуля, автора таких произведений, как «Реквием каравану PQ-17» и «Моонзунд». Участники обсудили вклад писателя в сохранение памяти о подвигах Российского Флота и его преданность Отечеству.

«Творчество Валентина Пикуля — это служение Родине и ее флоту. Его книги, изданные по всему миру, продолжают вдохновлять и передавать правду о нашей истории», — отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Гости посмотрели отрывки из документальных фильмов о жизни и творчестве писателя, а также фрагменты его интервью. Председатель Регионального совета сторонников Елена Андреева подчеркнула важность таких встреч в условиях попыток искажения истории.

Имя Валентина Пикуля увековечено в названиях четырех кораблей, включая современный танкер усиленного ледового класса, построенный на Дальнем Востоке. Такие мероприятия укрепляют связь поколений и подчеркивают значимость сохранения исторической и культурной памяти.