Вечер памяти писателя Ильи Ильфа прошел в Химках

В Доме культуры «Контакт» городского округа Химки состоялся вечер памяти, посвященный 127-летию со дня рождения Ильи Ильфа, автора легендарных романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Мероприятие собрало множество жителей и почетных гостей, среди которых были муниципальные депутаты Владимир Суслов и Галина Болотова.

На литературной встрече участники смогли познакомиться с биографией Ильи Ильфа, а также насладиться книжной выставкой, посвященной его творчеству. Особый интерес вызвала сценка из романа «Двенадцать стульев», представленная заслуженным артистом России Владимиром Жуковым и актером театра «Наш Дом» Андреем Крыченковым. Галина Болотова выразила благодарность организаторам за увлекательное мероприятие.

Вечер прошел в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который с 1 июля уже успел завоевать популярность среди жителей. Александр Васильев отметил, что проект активно вовлекает горожан в различные интерактивные встречи, знакомя их с биографией известных соотечественников и важными историческими событиями.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что с начала реализации проекта в муниципалитете прошло более 350 мероприятий, включая открытые кинопоказы, театральные постановки и спортивные соревнования.

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