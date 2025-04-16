Вечер памяти писателя Бориса Васильева прошел в Солнечногорске
Литературно-музыкальный вечер «А зори здесь тихие…», посвященный памяти Бориса Васильева, состоялся в Солнечногорске. Мероприятие прошло в Центральной детской библиотеке, которая носит имя писателя-фронтовика.
Событие объединило десятки жителей Солнечногорска разных поколений. На мероприятии прозвучали песни и стихи о войне, а также теплые воспоминания о Борисе Васильеве.
«Творчество Бориса Львовича — это бесценное наследие, которое помогает нам сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям. Такие мероприятия, как сегодняшний вечер, — важная часть патриотического воспитания», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Среди почетных гостей вечера присутствовали представители Русского Союза писателей из Москвы, а также сын знаменитого писателя, Петр Васильев. В ходе вечера председатель Русского Союза писателей Анатолий Аринин вручил ему юбилейную медаль «За честь, доблесть и нравственность».
«Этот вечер мы посвятили нашему выдающемуся земляку, писателю-фронтовику Борису Васильеву в преддверии Великой Победы. Приезд его сына, Петра Борисовича, — большая честь для нас», — отметила заведующая центральной детской библиотекой имени Бориса Васильева Марина Богатова.
Русский Союз писателей активно поддерживает Васильевские чтения, выпустив иллюстрированную книгу и подняв уровень мероприятия до международного. Кроме того, организация оказала финансовую помощь и передала ноутбук Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева.