Вечер памяти писателя Бориса Васильева прошел в Солнечногорске

Литературно-музыкальный вечер «А зори здесь тихие…», посвященный памяти Бориса Васильева, состоялся в Солнечногорске. Мероприятие прошло в Центральной детской библиотеке, которая носит имя писателя-фронтовика.

Событие объединило десятки жителей Солнечногорска разных поколений. На мероприятии прозвучали песни и стихи о войне, а также теплые воспоминания о Борисе Васильеве.

«Творчество Бориса Львовича — это бесценное наследие, которое помогает нам сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям. Такие мероприятия, как сегодняшний вечер, — важная часть патриотического воспитания», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Среди почетных гостей вечера присутствовали представители Русского Союза писателей из Москвы, а также сын знаменитого писателя, Петр Васильев. В ходе вечера председатель Русского Союза писателей Анатолий Аринин вручил ему юбилейную медаль «За честь, доблесть и нравственность».