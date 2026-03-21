Вечер памяти писателя Бориса Полевого прошел в Химках

19 марта в спортивном комплексе «Планерная» в Химках состоялась встреча, посвященная легендарному военному корреспонденту и автору «Повести о настоящем человеке» Борису Полевому. Историк Иван Белогуров представил гостям биографию писателя и его творческое наследие.

В годы Великой Отечественной войны Борис Полевой работал в газете «Правда», прошел путь от Москвы до Берлина и оставил заметки о Нюрнбергском процессе. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул значение фронтовой журналистики: «Полевой писал о простых людях, которые делали невозможное. Его самый известный герой — летчик Маресьев — после ампутации обеих ног вернулся за штурвал. Сегодня ребятам важно знать такие истории. Чтобы понимали: характер и воля творят чудеса».

Воспитанники комплекса «Планерная» регулярно участвуют в патриотических встречах. Для ребят это возможность увидеть связь между спортивным упорством и силой духа людей, о которых писал Борис Полевой.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил важность сохранения исторической памяти: «История страны складывается из судеб конкретных людей. Лекции о фронтовых корреспондентах, встречи, турниры — через разные форматы доносим до молодежи простую истину: прошлое достойно уважения».

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что встреча стала частью серии патриотических мероприятий. В Химках регулярно проводят акции, направленные на сохранение исторической памяти — спортивные турниры, лекции, выставки и кинопоказы.



