Вечер памяти писателя Аркадия Гайдара провели в Химках

В Доме культуры «Контакт» состоялся литературный вечер, посвященный 122-летию со дня рождения писателя Аркадия Гайдара. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

На вечере собрались жители, интересующиеся литературным наследием советского автора. Гостям рассказали о его биографии, обсудили происхождение псевдонима, представили песни, а завершили программу показом фильма о жизни и творчестве Гайдара.

«Мы по праву гордимся нашим соотечественником: он был участником Гражданской и Великой Отечественной войн, а его произведения и сегодня воспитывают в детях смелость, честность и любовь к Родине», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

«Патриотизм формируется в живом диалоге, уважении к истории и осознании личной ответственности за будущее страны. Именно поэтому наш дом культуры становится площадкой для таких встреч», — прокомментировала директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Как отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, подобные мероприятия проходят в различных учреждениях культуры Химок, чтобы у жителей всех микрорайонов была возможность приобщиться к литературному и историческому наследию.