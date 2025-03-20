Вечер памяти писателя Аркадия Гайдара прошел в Солнечногорске

Вечер, посвященный жизни и творчеству военного командира, детского писателя, сценариста и прозаика, журналиста и военного корреспондента Аркадия Гайдара, прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Мероприятие состоялось в рамках проектов «Единой России» — «Успех в единстве поколений» и «Историческая память».

Художественный руководитель дома культуры «Выстрел» Светлана Карымшакова, представитель волонтерского движения Алена Пинарева и директор музея Елена Макеева поделились интересными фактами из биографии Аркадия Гайдара и подчеркнули его вклад в развитие детской литературы. Они отметили, что его книги, в частности «Тимур и его команда», продолжают оставаться актуальными и учат молодое поколение дружбе, взаимопомощи и патриотизму.

Гости вечера поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах и воспоминаниями о том, как творчество Аркадия Гайдара повлияло на их собственное детство и воспитание.

«Такие мероприятия не только помогают сохранить историческую память о выдающихся личностях. Это еще и хорошая возможность для всех объединиться вокруг общих ценностей», — отметил депутат, член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Владимир Дацюк.

В завершение мероприятия участники обсудили важные вопросы, касающиеся патриотизма и воспитания молодежи, подчеркивая необходимость продолжения традиций, заложенных такими выдающимися писателями, как Аркадий Гайдар.