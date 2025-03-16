Вечер памяти писателя Аркадия Гайдара прошел в Химках

В Доме культуры «Контакт» городского округа Химки состоялся памятный вечер в честь советского писателя, сценариста и журналиста Аркадия Гайдара. Участникам встречи рассказали о жизни и творчестве прозаика, показали отрывок из кинофильма «Тимур и его команда».

Перед собравшимися выступила лидер Движения общественной поддержки, директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

«Сегодня имя Гайдара носят улицы, школы и библиотеки. Его книги переиздают, а фильмы, снятые по его произведениям, до сих пор смотрят и любят. Он стал частью нашей культуры, и его герои продолжают вдохновлять новые поколения», — отметила она.

Мероприятие прошло благодаря проекту «Успех V единстве поколений». Как рассказала муниципальный депутат Галина Болотова, патриотическое движение организовали для формирования и поддержания интереса жителей Химок к истории родной страны.

«Программа также направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — добавила она.

Депутат Совета депутатов Юлия Ишкова напомнила, что во время историко-патриотических активностей жителям рассказывают о важнейших событиях в истории Отчизны. Принять участие в мероприятиях могут все желающие.