Вечер памяти писателя Александра Фадеева прошел в библиотеке № 3 в Химках

В библиотеке № 3 городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающегося советского писателя и общественного деятеля Александра Фадеева. В рамках встречи участники узнали о значимых этапах его биографии, а также о ключевых произведениях, оставивших глубокий след в истории отечественной литературы.

На мероприятии присутствовали жители города, а также депутат Владимир Суслов и общественница Ольга Игнатьева. В ходе встречи гостям продемонстрировали тематический видеоролик с редкими архивными материалами, а также зачитали отрывки из культовых произведений писателя.

«В ходе мероприятия нам показали отрывки тематического видеоролика. Также в программе — отрывки из культовых произведений Александра Александровича. Огромное спасибо организаторам за мероприятие», — поделилась впечатлениями Ольга Игнатьева.

Общественница также отметила, что это и другие подобные мероприятия стали возможны благодаря масштабной общественной программе, реализуемой в Химках с июля текущего года.

«Эта программа направлена на формирование чувства патриотизма и любви к Родине, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев отметил, что в рамках программы для жителей регулярно организуются историко-патриотические мероприятия. В них активно участвуют как горожане, так и представители местной власти, включая депутатов. Среди них — Юлия Ишкова, которая также принимает участие в организации таких встреч.

Мероприятие стало важной частью культурно-просветительской работы в городском округе, направленной на сохранение исторической памяти и популяризацию творчества выдающихся деятелей отечественной культуры.