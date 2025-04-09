Вечер памяти партизанки Лиды Матвеевой прошел в Химках

Встреча состоялась в спорткомплексе «Новые Химки» и была посвящена героической судьбе участницы Великой Отечественной войны. Гостям напомнили о значении подвига юной партизанки и важности сохранения исторической памяти.

Вечер памяти прошел в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Жителям рассказали о жизни и подвиге Лиды Матвеевой — молодой героини времен Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что сегодня мы говорим о таких героях. Мы обязаны сохранять память об их подвигах, рассказывать о них детям, передавать из поколения в поколение», — отметила общественная активистка Ольга Игнатьева.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова подчеркнула цели патриотического движения.

«Это движение призвано сохранить и увековечить летопись нашей страны, подвиги героев нашего времени. Кроме того, оно направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и Отчизны», — рассказала Юлия Ишкова.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Александра Васильева, в рамках программы в Химках регулярно проводят мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия. С июля прошлого года их прошло уже более тысячи.