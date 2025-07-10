Вечер памяти оперной певицы Елены Образцовой прошел в Химках

Сотрудники Центральной детской школы искусств в Химках провели музыкально-познавательную встречу. Она была посвящена 86-летию со дня рождения выдающейся оперной певицы и народной артистки СССР Елены Образцовой.

Гостям вечера рассказали о сценическом пути и педагогической деятельности певицы. Прозвучали классические арии, романсы и вокальные произведения в исполнении учеников школы под руководством преподавателя академического вокала Татьяны Духиной.

«Имя Елены Васильевны Образцовой — это не просто часть истории, это знак качества и высочайшего профессионализма. Ее путь вдохновляет уже не первое поколение молодых музыкантов, а ее голос стал вечным символом русской школы вокала. Сохранение памяти о таких людях — важная часть творческого воспитания, и наша школа бережно передает эти ценности детям», — сказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Участники не только слушали музыку, но и познакомились с ключевыми моментами биографии знаменитой исполнительницы.

«Сегодня, когда наши бойцы с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции, особенно важно сохранять память о людях, которыми гордится Россия. Такие выдающиеся личности, как Елена Образцова, формируют наш культурный код, нашу общую идентичность. Передавать эту память молодым — значит строить наше будущее на крепком фундаменте», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Творческий вечер стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года.