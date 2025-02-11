Вечер памяти оперного певца Федора Шаляпина пройдет в Химках 12 февраля

Вечер памяти, посвященный Федору Шаляпину, проведут в Центральной детской школе искусств в Химках 12 февраля в 18:30 по адресу: улица Чапаева, дом № 6. Мероприятие будет приурочено ко дню рождения русского оперного певца.

Преподаватель по теоретическим дисциплинам Антон Клименко расскажет слушателям интересные факты биографии Федора Шаляпина и познакомит присутствующих с творчеством артиста.

«Шаляпин не просто исполнял роли, а буквально вживался в них, создавая незабываемые образы. Его Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского и Мефистофель в „Фаусте“ Гуно стали эталонными для поколений оперных исполнителей», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Мероприятие станет частью масштабной патриотической программы, главная цель которой привлечь молодое поколение и изучению истории и традиций нашей страны.

«Сейчас, когда Россия переживает непростые времена, важно воспитывать у молодежи уважение к своей истории и культуре. Воспоминания о великих деятелях искусства, таких как Шаляпин, помогают молодым людям осознать значимость их вклада в мировую культуру и понять, что они являются частью великой страны с богатым культурным наследием», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.