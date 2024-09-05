Вечер памяти мультипликатора Леонида Шварцмана провели в Химках

О жизни и творчестве российского художника-мультипликатора Леонида Шварцмана рассказали жителям городского округа Химки. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Присутствующие узнали о создании знакомых с детства мультперсонажей. Учитель истории Вадим Тузлуков рассказал гостям мероприятия о жизни и творчестве мультипликатора Леонида Шварцмана, а также о его вкладе в культуру страны.

«„Чебурашка“, „Крокодил Гена“, „Котенок по имени Гав“, „38 попугаев“, „Ежик в тумане“ — эти и многие другие мультфильмы, созданные при участии Леонида Шварцмана, стали неотъемлемой частью нашей культуры, настоящими символами добра, дружбы и взаимовыручки», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Патриотические встречи, открытые уроки и спортивные мероприятия в округе регулярно проводят в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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