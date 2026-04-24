Вечер памяти ликвидаторов радиационных аварий состоялся в селе Ашитково в Воскресенске

В Доме культуры села Ашитково в рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений» состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий. Программа под названием «Здесь боль живет и поныне…» объединила людей, чтобы вместе вспомнить о тех, кто пожертвовал собой ради спасения планеты.

В ходе встречи руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Воскресенск Олег Стегура подчеркнул, что подобные мероприятия — не просто дань прошлому, а жизненная необходимость. Он отметил, что это возможность сохранить историческую правду, выразить благодарность героям и передать будущим поколениям понимание истинной цены человеческого подвига.

Трагизм и масштаб произошедших событий заставили присутствующих на мгновение замереть. В знак глубокого уважения и скорби все участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Такие встречи помогают укрепить связь поколений и не дать забвению коснуться имен тех, кто стоял на передовой в борьбе с невидимой угрозой.