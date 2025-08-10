Вечер памяти летчика Виктора Талалихина прошел в микрорайоне Сходня в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное подвигу лейтенанта Виктора Талалихина, провели в Детской школе искусств в Химках. Участникам рассказали о жизни героя.

Мероприятие организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений». Собравшиеся посмотрели мультимедийную презентацию о биографии Виктора Талалихина. Также в этот день исполнили тематические песни.

«Уважение к подвигам таких людей, как Виктор Талалихин, начинается с простого — рассказа, воспоминания и внимания. Дети должны понимать, что быть гражданином своей страны значит хранить ее память», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачёва напомнила, что программа «Успех V единстве поколений» направлена на сохранение исторической памяти, а также развитие диалога между молодёжью и старшим поколением.

«Патриотическое воспитание — это планомерная, содержательная работа, которую мы обязаны вести на всех уровнях. Такие встречи важны для понимания того, что каждый подвиг, совершенный в прошлом, напрямую связан с нашим настоящим», — добавил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.