Вечер памяти композитора Микаэла Таривердиева прошел в Химках

В Химках почтили память выдающегося советского композитора Микаэла Таривердиева. Просветительскую программу организовали в Центральной детской школе искусств в день рождения музыканта.

Произведения Микаэла Таривердиева знакомы каждому по известным советским фильмам, таким как «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «До свидания, мальчики» и многим другим.

«Микаэл Таривердиев — имя, неразрывно связанное с историей отечественной музыки и кинематографа. Его музыка, пронизанная глубокой лирикой и искренностью, стала неотъемлемой частью культурного кода нескольких поколений. Его творчество — это симбиоз классической школы и новаторских идей, тонкое чувство времени и неповторимый авторский стиль», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Гостей встречи познакомили с жизнью и творчеством композитора. Инна Монастырская и заместитель директора школы Татьяна Духина исполнили всеми любимые мелодии из кинофильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Маленький принц».

Подобные мероприятия регулярно проводят в округе рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Такие встречи играют важнейшую роль в воспитании любви к культуре своей Родины. Знакомство с биографиями выдающихся соотечественников, их вкладом в развитие науки и искусства — это не просто дань уважения прошлому, но и залог будущего процветания страны», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

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