Вечер памяти композитора Александры Пахмутовой прошел в Химках

В Химках состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося композитора Александры Пахмутовой. Мероприятие прошло в Центральной детской школе искусств и собрало учащихся, их родителей, педагогов и почетных гостей.

С приветственным словом к участникам вечера обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская. Она подчеркнула значимость вклада Пахмутовой в культуру страны.

«Ее музыка — это часть нашей национальной души. Сохранение памяти о таких великих личностях и их творчестве важно для воспитания нового поколения музыкантов, любящих свою Родину», — отметила она.

Гостям рассказали о значении творчества Пахмутовой, которое оставило яркий след в истории советской и российской музыки. Композиции композиторши, наполненные искренностью, стали гимном любви к Родине и человеческим ценностям. Особым моментом вечера стало живое исполнение ее любимых песен преподавателями школы.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что песни Пахмутовой обладают мощной силой, вдохновляя людей и поддерживая боевой дух солдат.

«Патриотическая музыка связывает поколения и поддерживает дух нашего народа», — добавила она.

Творческий вечер стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в рамках этой программы регулярно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и другие мероприятия, направленные на формирование сплоченного и осознанного общества.