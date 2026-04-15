Вечер памяти композитора Александра Александрова прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках 10 апреля состоялся творческий вечер, приуроченный ко дню рождения великого дирижера и композитора Александра Васильевича Александрова. В мероприятии участвовали ученики, преподаватели и гости.

Участникам вечера рассказали о биографии и творческом пути композитора, его верности делу и стране. Особо выделили, что Александр Александров написал музыку к Государственному гимну Союза Советских Социалистических Республик, которая стала основой гимна Российской Федерации. Его песни шли с солдатами в бой, подбадривали на фронтах, объединяли и мотивировали на подвиги в мирные годы.

«Творчество Александрова стало настоящим служением Отечеству. Его музыка вдохновляла, поддерживала, поднимала патриотический дух народа в самые сложные периоды истории. Очень важно, чтобы молодое поколение знало о таких людях и понимало, какой силой обладает искусство», — отметила муниципальный депутат, директор детской школы искусств, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки „отмены“ русской культуры, особенно важно сохранять память о таких выдающихся деятелях, как Александр Александров. Наша культура — это фундамент национальной идентичности. Отказаться от нее невозможно, потому что в ней — история, сила и душа народа. Мы обязаны передавать это наследие молодым», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Творческий вечер в Центральной детской школе искусств стал частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которую воплощают в Химках. Программа направлена на сближение поколений жителей через общие идеалы: преданность России и малой родине. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что программа включает ежедневные мастер-классы, открытые занятия, киносеансы, спортивные и культурные акции, а также встречи с бойцами специальной военной операции и множество других событий.