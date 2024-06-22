Вечер памяти Юрия Визбора прошел в Центральной библиотеке Кедрина в Мытищах

В Центральной библиотеке имени Кедрина состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого русского барда, поэта, актера и журналиста Юрия Визбора. Мероприятие собрало множество почитателей его таланта.

Зрители насладились исполнением как знаменитых песен Визбора, так и произведений, написанных в его честь. На сцене выступили известные исполнители авторской песни: Михаил Бердутин, Игорь Кулагин-Шуйский, Олег Столяров, Сергей Егоров, Владимир Поляков, Светлана Волоскова и Наталья Артемова.

Особый интерес вызвали показанные фрагменты из документальных кинолент о жизни Юрия Визбора, включая кинопортрет «Острова. Юрий Визбор», где сам бард с иронией и теплотой рассказывает о своих приключениях и творческом пути.

Кульминацией вечера стало коллективное исполнение песни «Милая моя», в котором приняли участие все гости мероприятия.

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