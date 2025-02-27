Вечер памяти Исаака Дунаевского прошел в Балашихе

В городском округе Балашиха вновь вспомнили о творчестве Исаака Дунаевского. Сотрудники Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого организовали встречу, посвященную его замечательным песням, под названием «Жизнь как песня».

Памятное мероприятие прошло в городской библиотеке семейного чтения имени Николая Дмитриева.

«Мне нужно строить музыку так, чтобы зритель, уходя, пел», — говорил Исаак Дунаевский. Он стал первым советским композитором, который поднял так называемую бытовую «легкую» музыку до уровня настоящего искусства. Дунаевский был выдающимся композитором, создавшим четыре балета, 11 оперетт, а также музыку к множеству спектаклей и кинофильмов. Его песни, знакомые многим, остаются любимыми и узнаваемыми.

История показала, что творчество Дунаевского необходимо не только его современникам. Его песни продолжают жить и сегодня, став настоящей классикой, которая находит отклик в сердцах нового поколения.

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