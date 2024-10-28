Вечер памяти художника Василия Верещагина провели в Химках

Творческий вечер в память о художнике Василии Верещагине прошел в Химках. К знаковой дате в картинной галерее имени Горшина провели живописный концерт.

В этом году отмечают 182 года со дня рождения Василия Верещагина. На мероприятии в его честь гостям показали экспозицию галереи и электронную презентацию картин.

Участники встречи узнали об истории создания шедевров и замыслах художника. Воспитанники центральной детской школы искусств исполнили музыкальные композиции Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Бетховена, Сен-Санса.

Работы автора рассказывают о многообразии народов России и мира, особенностях их культуры и быта. Здесь можно увидеть представителей различных наций в народных костюмах — жителей Кавказа, Севера России, Сибири, Туркестана, Индии, Сирии и Азии.

Отметим, при такие мероприятия проходят в Химках регулярно при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина.

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